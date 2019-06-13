行政院會上 蘇揆噹韓國瑜：不要把中華民國稱為地區

2019-06-13 13:33

〔記者李欣芳／台北報導〕高雄市長韓國瑜今天北上出席行政院院會，由於他昨天說，港、澳一國兩制，「目前以中華民國地區來說，我們完全沒辦法接受」，面對他的「中華民國地區」說引發爭議，主持院會的行政院長蘇貞昌會中表示，請韓市長以後稱「中華民國」就稱「中華民國」，後面不要再加上「地區」，不要把中華民國稱為地區。

韓國瑜在會中則回應說，他指的是「台澎金馬地區」，稍早，韓國瑜受訪時澄清說，這是口誤，根據兩岸人民關係，有台灣地區、大陸地區，這很清楚是口誤。

在行政院長蘇貞昌今年1月就職後一直沒有出席行政院院會的韓國瑜，今天上午9時20分終於現身行政院，在院會中向行政院提出幾項需求。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）會後表示，這些需求蘇院長都一一具體回應，例如蘇院長表示，有關本土登革熱18個案例都發生在高雄，尤其過去兩週有17例密集發生在高雄，過去中央已核定281萬元經費，而且6月4日疾管局主動通知高雄市政府，高雄要求1070萬元，中央6月6日就會核撥，

Kolas說，韓市長也特別感謝中央的前瞻基礎建設計畫納入高雄捷運相關軌道建設，至於高雄岡山路竹延伸線270億元，交通部3月4日已同意，又如韓市長提出要不要在高雄新蓋機場，蘇院長清楚告訴對方，在彌陀興建國際機場，前政府時代已評估多次認為不可行，它需要非常專業的評估，任何人有構想、有想法，還是要可以執行。去年2月中央已投入250億元整修小港機場，以因應國際旅客的需求。

Kolas表示，蘇院長提及中央過去3年已補助高雄2000多億元，也分享曾經擔任過縣市長經驗，最後韓市長起立為蘇院長鼓掌。

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