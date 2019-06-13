蘇貞昌：守護台灣自由民主 也為香港加油！

2019-06-13 12:07

〔記者李欣芳／台北報導〕香港立法會原訂昨天二讀的「逃犯及引渡條例」臨時延期，目前香港各地抗議聲浪依舊不斷，行政院長蘇貞昌今天表示，我們一定要守護台灣的自由民主，也為香港加油，請撐住香港的自由民主，他並請大家儘量發聲。

蘇貞昌今天上午主持行政院院會時表示，我們守住台灣，因為這個國家在全世界被看重，真的是2300萬人的福祉，都是我們應該要努力做的，我們守住台灣，但是看看現在全世界的焦點都在香港，你看看當年中國要拿回香港，是怎麼承諾？

蘇貞昌指出，中國說「一國兩制」50年不變，尊重司法獨立，都寫在契約裡面，今天你看看，警察對著民眾開槍，幾個警察打一個已經倒地的民眾，都在國人、國際注目下歷歷在目、怵目驚心。

他表示，如同30年前天安門前用坦克車輾過市民、輾過學生，極權國家完全沒有人權觀念，只有一個統治權。台灣守護民主自由，是幾代人的犧牲和堅持，我們才有自由民主的台灣，一定要守護台灣的自由民主，也為香港加油，請撐住香港的自由民主。請大家發聲，儘量發出聲音，人類社會變化中都會有亂流，都會有一時之間相當的喧囂，當年納粹也是這樣，像水晶之夜處死猶太人，猶太人之前是羅馬尼亞人、吉普賽人。

蘇揆說，今天看中國怎麼對付香港，大家要好好想想，我們怎麼守護台灣，所以請大家加油，今天作為最高行政機關，我們有這個責任守護台灣，也為香港的民主自由加油，謝謝大家，請一起努力。

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