勿用自由民主交換政治利益 她嗆：想被統就去中國換國籍

2019-06-10 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港市民昨（9）天上街抗議「送中條例」立法，民進黨立委林靜儀發臉書指出，「入了中國的口，就沒有真正的自由」，即便有百萬人上街抗議，港府照樣會通過法案，呼籲台灣人別因蠅頭小利就奉送「自由」，「接受一國兩制的人，你們可以直接去中國換你們的國籍，不要拿台灣孩子們的自由民主，換取你們的政治利益。」

香港昨（9）日舉行「反送中」遊行，要求撤回《逃犯條例》修訂案。行政院長蘇貞昌粉專今（10）天製圖呼籲，雖然台灣現在享有自由、民主、開放，但切記不能為了小利或一時好聽的話，步上香港後塵。

綠委林靜儀分享蘇揆的圖，並寫文表示，港府最後會通過這項惡法，且港媒一面倒支持「送中」法案，甚至宣稱上街的人都支持修訂案；追根究柢，香港是中國極權統治下的「特區」，「入了中國的口，就沒有真正的自由。」

林靜儀說，台灣人不要為了「中國在台代理人」哄騙的小利，奉送後代子孫珍貴的自由。若為私心吃下那一口誘餌，世世代代的台灣人都會被禁錮，那「我們怎麼對得起眼前的孩子們。」

林靜儀認為，「捍衛自由民主體制」是台灣人的責任，「接受一國兩制的人，你們可以直接去中國換你們的國籍，不要拿台灣孩子們的自由民主，換取你們的政治利益。」

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