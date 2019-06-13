再批假韓粉孬種、雜碎 韓國瑜：警方為何老破不了案？

2019-06-13 22:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜在今晚播出的電視台專訪中，再度痛批假韓粉是暗黑中隊，躲在鍵盤後攻擊人，是孬種、雜碎、天生器官小；他也質疑警方為何老是破不了案？理論上很容易破案啊，讓人懷疑。

韓國瑜說，高雄正在推動愛情產業鏈，但台灣天空有「黑韓產業鏈」，像1450，該領錢就領錢、該吃香就吃香，在網路上鋪天蓋地攻擊人。

他舉反送中運動為例，陸委會當天晚上7點發文、總統晚上9點發文，他隔天發文，才晚幾小時就被罵中共同路人、且天天罵，拜託好不好，才晚幾個小時，又不是中央機關。

韓國瑜說，黑韓就是個產業，何時壽終正寢？應該是他沒參與總統大選後，黑韓就會結束，但可能轉為黑朱、黑王，這些都是有目的、拿錢辦事、給錢就開始黑的假想敵中隊，罵李艷秋、唐湘龍等名嘴，造成別人對自己誤會，他每天都在忍受這些痛楚，明知這情況卻無力處理，因為要花很多錢，他沒有辦法處理。

韓國瑜說，他每天挨打，卻在打罵中成長，只有不參選或在地球上消失，才會轉換下一個人，他又舉連勝文當年選台北市長為例，一開始聲望高，卻活活被罵衰，現在韓國瑜就是如此，天天黑、最後當掉？

他說，不光友人被攻擊，他自己也常被攻擊，用字遣詞毒辣下流，攻擊他與他家人，這些就是孬種、雜碎，看到陽光燈光就會嚇死，天生器官小、膽子小，只會躲在鍵盤後面無限大，他看不起這些人，也希望檯面上人物能了解，如果讓這些詭計得逞，招數會無限被使用，民主言論都會被傷害。

韓國瑜還透露，曾打電話給李濤，他知道這是有心人所為，他明理、知道是有人故意做的。

韓國瑜最後指出，警方應拿出方法，他懷疑警方為何老是破不了案？理論上很容易破案啊？放縱嗎？這會讓人懷疑，且對台灣一點幫助都沒有，負能量越來越大。

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