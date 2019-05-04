館長槓韓國瑜！ 向假韓粉喊話「我不會用屁眼看你們」

2019-05-04 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜最近在直播節目中痛斥假韓粉，還抨擊這些人「小癟三、窩囊、下流、陰暗、可憐」，更直言自己「都不用肉眼看這些人、都用屁眼看」；館長陳之漢對此向假韓粉指出，「我不會用屁眼看你們」，猛槓韓國瑜。

韓國瑜2日上藝人郭子乾主持的網路直播節目，過程中越講越氣，形容假韓粉的言論非常癟三，批評這種人非常窩囊，專門做陰暗事，連尿尿都要躲到角落去，他爸媽不知怎生下這種孩子，實在太悲哀，盡在網路上作這些惡劣、下流的事，都不知爸媽怎麼養大，賺錢一定要這樣嗎，只會躲在鍵盤後面放冷箭，人生價值到底在哪裡？

館長對此在臉書上貼出一尊神明的照片，並寫道「但我不會用屁眼看你們，因為政治理念不同，你還是我的同胞」，他也透露這尊神明是從國外請到台灣的，「如果你不夠正氣，小人作風（神明）是不會保佑你的」，不論假韓粉有沒有對攻擊過館長，「館長都希望你與你家人能健康快樂。」

館長臉書全文

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