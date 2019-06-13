辭市長選總統？ 韓國瑜：不可能放掉 會把競選總部放高雄

2019-06-13 21:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今晚在台視新聞專訪中指出，如果未來通過黨內初選，他絕不可能放掉高雄，且會把競選總部放在高雄。

韓國瑜被問到未來若參選總統，是否會帶職參選？或是辭職？他強調不可能放掉，這樣無法對高雄交代，但會把總部放高雄，所有活動以南台灣為出發點，市政也不會放掉，這是做人基本原則。

他還預言屆時要選舉還要顧市政，自己一定會更瘦、會變皮包骨，他們都以台北為主自己是高雄市長，只有自己是怪咖，因為心都在高雄，未來若幫全國服務，一定幫高雄爭取更多建設。

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