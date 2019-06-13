韓國瑜昨稱「中華民國地區」挨轟 今日坦承是「口誤」

2019-06-13 11:35

〔記者李欣芳／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨天說，港、澳一國兩制，「目前以中華民國地區來說，我們完全沒辦法接受」，他的「中華民國地區」說引發爭議，韓國瑜今天上午出席行政院院會則澄清說，這是一個口誤，根據兩岸人民關係，有台灣地區、大陸地區，這很清楚是口誤。

韓國瑜說，他時常因為口誤，被抓著窮追猛打，以此做文章，抺黑、追打，這真的沒有必要。他強調，台澎金馬就是捍衛我們中華民國、捍衛我們的民主制度、生活方式，就是台澎金馬、台灣地區、中華民國，有心人士不停的抓著他的語病在打，他特別澄清。

在行政院長蘇貞昌今年1月就職後一直沒有出席行政院院會的韓國瑜，今天上午9時20分終於現身行政院。韓國瑜在院會後受訪表示，現在最擔心的是高雄登革熱問題，請中央幫助兩件事，首先，是經費儘量補助，其次，萬一要調動國軍化學兵消毒時，對此，蘇院長慨然充諾，同意支援，大家都知道登革熱如果爆發起來，疫情是非常令人擔心的，且對高雄市形象影響太太。

韓國瑜說，另外，還提及仁武科學園區、捷運線延長與環境影響評估，還有財政非常困難，希望行政院考量調整財政收支劃分法，經報告後大家的互動非常好。

有關南部機場的問題，韓國瑜說，蘇院長認為經12次評估後不可行，包括空域的問題，但目前高雄小港機場真的不敷未來使用，而且還有晚上十12時宵禁，不像現代化的院轄市，高雄需要一個24小時的機場。

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