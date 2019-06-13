89萬人快醒了！綠黨最新民調 韓國瑜高雄支持度最低

2019-06-13 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統初選民調結果今（13）日出爐，蔡英文、賴清德支持度均勝過韓國瑜；綠黨最新民調更顯示，高雄市民眾無論遇上何種候選人組合，都給韓國瑜最低的支持度，事件曝光被網友讚嘆「89萬人快醒了！」

根據《三立新聞網》報導，綠黨民調指出，「蔡英文、韓國瑜、柯文哲」在高雄市的支持度分別是41.1%、22.2%、23%；「賴清德、韓國瑜、柯文哲」此一組合的支持度則分別為為27.3%、22.1、32.2%，兩種組合中分別有13.6%、18.4%的民眾無法做出決定。

各縣市方面，「蔡英文、韓國瑜、柯文哲」組合中，韓國瑜在連江縣的支持度最高，為100%，在嘉義縣的支持度9.7%為最低；「賴清德、韓國瑜、柯文哲」此組合裡，韓國瑜同樣在連江縣拿下100%的支持度，也一樣於嘉義縣創下8.3%的低支持率。

網友們得知此事後，在「打馬悍將粉絲團」留言區表示，「韓導高雄市政真的停擺啊，目前所有政績都是收割或延續花媽的」、「部份高雄人終於醒了，滿一年大家再罷免韓，還其邁一個公道」、「高雄才不是他的大本營好嗎，看他要去哪裡都可以，趕快離開高雄就好」，甚至有網友聯想到當初投給韓國瑜的89萬高雄市民，認為這些人「快醒了」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法