韓國瑜造勢到底多少人？ 參與集資盤點獨家給你看

2019-06-13 22:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕選舉造勢場合到底擠進了多少人？往往引起爭論，在花蓮縣壽豐鄉種西瓜的瓜農盧紀燁和陳哲銘兩人共同研發、用來測量西瓜田裡有多少顆西瓜的「農業測量圖資平台」已可精準的測出遊行人數的精準數字，盧紀燁今天在臉書發起集資活動，參與活動者將可獲得精準人數第一手資料。

盧紀燁在臉書寫到說，近期許多香港、台灣媒體、還有許多朋友請教他評估造勢場合人數，事實上團隊去年已經用人工智慧清點遊行人數，用空拍機盤點區域範圍人數，提供電腦計算方式估計人數，去年就盤點過一場大會，面積為1.2公頃約計2萬人。不過盧紀燁挖苦自己說，可能因為盤點下去後辦活動無法亂說人數，也沒主辦單位敢付費找他們算人頭。

「公民集資一起來，動態遊行人數清點。」盧紀燁說，重大遊行集會人數之所以重要，是因為往往有重大議題發生或者政策跟不上人民腳步，而使人民自覺走上街頭，通常警方估計人數與主辦單位相差數倍，民眾往往難以判斷誰是誰非。因此他希望藉由公正計算原則，由大眾集資來正式施做第一次有參考依據的台灣遊行人數盤點。

盧紀燁說，清點人數的拍攝是需要出動一定等級的無人機，在特定時間點內做大規模的拍攝，利用地理圖資系統與特徵點拼接成一張高解度的大圖，之後再使用影像識別計算人頭數，所以事前要詳細規劃，事後提供沒有特殊規畫的影像或影片並無法評估人數。

因為空拍機飛行區域的限制，盧紀燁希望在6月15日韓國瑜雲林造勢大會上能集資到這次盤點人數的費用，他說，響應贊助者他會優先把原始資料第一手傳送給贊助者，不過資料僅供贊助者自己參閱使用，不能另外拿去移轉，若贊助未達目標，就放棄這次盤點，將全數捐給弱勢團體，詳細細節可上他「冬雨晴」臉書查詢。

返鄉近10年的「農夫博士」盧紀燁，過去經常天馬行空的創新思想為傳統農村注入新生命，從一開始的鷹獵米、小農平台等，總是以出乎意料的思維慢慢改變農村，前年與夥伴研發「高空影像盤點農作物技術」，除了數量，還可從拍回來的照片中就可看出西瓜葉子生長情況，有問題的西瓜一眼就能認出，過去巡田要好幾個小時，現在20分鐘就能解決。

盧紀燁「冬雨晴」臉書貼文：

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