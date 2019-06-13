韓國瑜造勢到底多少人？ 參與集資盤點獨家給你看
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花蓮縣壽豐鄉種西瓜的瓜農盧紀燁研發的農業測量圖資平台也可用在清點遊行人數上。（盧紀燁提供）

花蓮縣壽豐鄉種西瓜的瓜農盧紀燁研發的農業測量圖資平台也可用在清點遊行人數上。（盧紀燁提供）

2019-06-13 22:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕選舉造勢場合到底擠進了多少人？往往引起爭論，在花蓮縣壽豐鄉種西瓜的瓜農盧紀燁和陳哲銘兩人共同研發、用來測量西瓜田裡有多少顆西瓜的「農業測量圖資平台」已可精準的測出遊行人數的精準數字，盧紀燁今天在臉書發起集資活動，參與活動者將可獲得精準人數第一手資料。

盧紀燁在臉書寫到說，近期許多香港、台灣媒體、還有許多朋友請教他評估造勢場合人數，事實上團隊去年已經用人工智慧清點遊行人數，用空拍機盤點區域範圍人數，提供電腦計算方式估計人數，去年就盤點過一場大會，面積為1.2公頃約計2萬人。不過盧紀燁挖苦自己說，可能因為盤點下去後辦活動無法亂說人數，也沒主辦單位敢付費找他們算人頭。

「公民集資一起來，動態遊行人數清點。」盧紀燁說，重大遊行集會人數之所以重要，是因為往往有重大議題發生或者政策跟不上人民腳步，而使人民自覺走上街頭，通常警方估計人數與主辦單位相差數倍，民眾往往難以判斷誰是誰非。因此他希望藉由公正計算原則，由大眾集資來正式施做第一次有參考依據的台灣遊行人數盤點。

盧紀燁說，清點人數的拍攝是需要出動一定等級的無人機，在特定時間點內做大規模的拍攝，利用地理圖資系統與特徵點拼接成一張高解度的大圖，之後再使用影像識別計算人頭數，所以事前要詳細規劃，事後提供沒有特殊規畫的影像或影片並無法評估人數。

因為空拍機飛行區域的限制，盧紀燁希望在6月15日韓國瑜雲林造勢大會上能集資到這次盤點人數的費用，他說，響應贊助者他會優先把原始資料第一手傳送給贊助者，不過資料僅供贊助者自己參閱使用，不能另外拿去移轉，若贊助未達目標，就放棄這次盤點，將全數捐給弱勢團體，詳細細節可上他「冬雨晴」臉書查詢。

返鄉近10年的「農夫博士」盧紀燁，過去經常天馬行空的創新思想為傳統農村注入新生命，從一開始的鷹獵米、小農平台等，總是以出乎意料的思維慢慢改變農村，前年與夥伴研發「高空影像盤點農作物技術」，除了數量，還可從拍回來的照片中就可看出西瓜葉子生長情況，有問題的西瓜一眼就能認出，過去巡田要好幾個小時，現在20分鐘就能解決。

盧紀燁「冬雨晴」臉書貼文：

  • 念到博士班的盧紀燁（左）沒走白領上班族的路，反而回到花蓮壽豐務農，提出許多科技創新的想法。（盧紀燁提供）

    念到博士班的盧紀燁（左）沒走白領上班族的路，反而回到花蓮壽豐務農，提出許多科技創新的想法。（盧紀燁提供）

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