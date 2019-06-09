韓國瑜花蓮造勢15萬人？ 他現場計算狠打臉：估2.5~3萬

2019-06-09 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕力挺高雄市長韓國瑜選總統的韓粉花蓮造勢大會，在8日下午正式開始，主辦單位不時報出現場人數提振士氣，下午5點17分，主辦單位更宣布現場已突破15萬人。對此，網紅、現任PTT八卦板主「四叉貓」不僅在上午11點就開始統計現場椅子數量，造勢活動結束後，又發文說，自己計算後，推估這場人數大概2萬5000到3萬之間，「新聞喊4萬人以上都是虛報」。

四叉貓在活動開始前，就已經在現場計算出椅子數量為1萬6000張左右，下午4點30當活動開始、人潮聚集後，他又再次清點各區椅子的「客滿狀態」。四叉貓將現場分作5大區塊，他說，第一區在舞台前方，有10560張椅子，有許多沒位子坐的人都在外圍站著，「判定略滿」；第二區在主舞台後方，有888張椅子，很多人站著「判定此區爆滿」。

第三區由於離主舞台太遠，又無架設螢幕，744張椅子還有許多滿空的，判定沒滿；第四區有3256張椅子，幾乎坐滿，不過也沒人站著；第五區有532張椅子，差不多也是剛好坐滿。

四叉貓除了文字敘述各區狀況，還附上圖片證明，他也PO出會場外圍以及「國瑜夜市」的照片，顯示各區人潮狀況。最後，四叉貓附上結論，「我自己估算這一場大約是25000～30000人之間，明天新聞要是喊四萬人以上都是虛報這樣」。

對此，網友紛紛留言諷刺「目測2300萬人 謝謝指教」、「目測13億」、「至少25萬人到場 網軍不要再黑我們韓總了」、「明明就40萬人，你少報，韓粉會進攻你喔！」、「以為那邊能塞下15萬人 我也是嚇死」、「現場超過100萬人，少嘴」、「很期待明天會報多少人」。

原文請見

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