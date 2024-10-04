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李明璇酸高雄颱風假趕上對岸十一連假 黃敬雅回批「政治口水省一省」

鼓山區明誠、南屏路口的樹木倒榻橫在路中央，公園處漏夜鋸木移樹。（記者葛祐豪攝）

鼓山區明誠、南屏路口的樹木倒榻橫在路中央，公園處漏夜鋸木移樹。（記者葛祐豪攝）

2024/10/04 07:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕山陀兒颱風肆虐高雄，市區滿目瘡痍，高雄市宣布今天續放颱風假，讓民眾重建家園；有國民黨「最美發言人」之稱的李明璇，卻酸高雄已無風無雨，「這真的是一個很神奇的城市」，幾乎趕上了對岸的十一連假；對此，曾選過市議員的黃敬雅則回批「高雄正是需要齊心恢復元氣的時候，過多的政治口水還是省一省吧！」

住在高雄的李明璇昨（3日）晚PO出外出清理倒木的照片，表示經過中午的狂風後，現在晚上已經無風也無雨了，許多人都出來清理倒木，也有很多家庭帶著孩子外出買吃的。她本來以為不可能颱風連放4天，結果高雄真的又放假了。

李明璇說，路人七嘴八舌議論著，這真的是一個很神奇的城市，她剛剛還想說不太可能颱風連放4天吧，結果還真的放了，「再加上六日，一共放了6天，幾乎趕上了對岸的十一連假！」不過；她後來又把「這真的是一個很神奇的城市」這句話刪掉。

對此，曾參選過高雄市議員的黃敬雅回批說，看到李明璇在那邊無病呻吟發廢文，就感到莫名的火大。全市目前仍然還有8萬7千戶停電、30萬戶停水，353所學校內共有234校園受損，以及路樹傾倒及號誌受損。倘若今天（4日）正常上班上課，若發生意外，影響上班課及交通安全，李明璇能擔保？

黃敬雅強調「高雄這次正面迎擊颱風，扛下了第一戰」，現在正是需要齊心恢復元氣的時候，過多的政治口水還是省一省吧！

臉書社團「高雄好過日」也說，今天停班課原因是什麼，去外面看一圈就知道了，高雄最多時14萬戶停電、20萬多戶停水，昨晚中正、三多、四維、五福、民族、澄清等多條幹道，以及大量次級道路都有部分車道封閉；大量路樹倒塌，很可能超過莫蘭蒂颱風的1萬多棵，17級陣風已經超過龍捲風風速，大量鐵皮屋與廣告看板毀損。

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