高雄今停班課李明璇狂酸神奇城市、好暖 網轟擺拍還酸言酸語

針對今日高雄持續宣布停班課，李明璇昨晚PO出她在馬路邊撿拾樹木的畫面，但同時也發文嘲諷「這真的是一個很神奇的城市，我剛剛還想說不太可能颱風連放4天吧，結果還真的放了」、「暖爆了…..好暖，唉，不知道怎麼說了」。（圖擷自臉書）

2024/10/04 08:00

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕山陀兒颱風襲台，對高雄造成許多嚴重災情，不過針對今日高雄持續宣布停班課，生活在高雄的國民黨發言人李明璇昨晚PO出她在馬路邊撿拾樹木的畫面，同時也發文嘲諷「這真的是一個很神奇的城市，我剛剛還想說不太可能颱風連放4天吧，結果還真的放了」、「暖爆了…好暖，唉，不知道怎麼說了」，引發民眾正反議論。有網友質疑，災後仍需時間復原，反諷李明璇「宣布放颱風假讓市民可以不用跑障礙賽去上班，如果只想擺拍不想用心幫忙，至少可以不用酸言酸語」。

山陀兒颱風襲台，在南方海面滯留多日後，昨日才從高雄登陸，對南部造成許多嚴重災情，其中高雄更是頻傳路樹傾倒影響道路交通，也傳出多起路牌、招牌倒地以及鐵皮掀飛等嚴重災情。

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高雄市長陳其邁昨晚指出，山陀兒颱風暴風圈籠罩高雄市超過60個小時，颱風中心昨日也在高雄停留超過10個小時，考量災情及部分地區仍有積淹水與停水停電情形，校園受創及道路通行受阻嚴重，為維護市民安全及重建家園，因此仍宣布今日停止上班上課。

李明璇昨晚9點則在臉書PO出她在馬路邊撿拾樹木的畫面，並發文稱「歷經中午的狂風之後，現在晚上已經無風也無雨了，左鄰右舍紛紛出來清理吹倒的樹木，也有很多家庭牽著孩子出來買吃的，就在這個時候，各縣市停班停課陸續公佈，我也確定了明天（4日）的節目會照常錄影，緊接著家人通知我：明天高雄『又』放假了」。

李明璇稱，對於4日高雄持續停班課，「路人七嘴八舌議論著」，她也在文中嘲諷「這真的是一個很神奇的城市，我剛剛還想說不太可能颱風連放4天吧，結果還真的放了，再加上六日，一共放了6天，幾乎趕上了對岸的十一連假。複雜的情緒，很難形容」。

相關內容引發網友熱議，留言超過900則，細看可發現分成正反兩派，支持李明璇說法的網友稱「綠色是溫暖的顏色」、「前面那二天放假、放心酸的，這禮拜的薪水都沒有了，老闆扣光光，這樣好嗎？有考慮靠基本工資生活的底層市民的苦嗎？」針對網友說「是放『家園整理』假啦」、「高雄真的是一個幸福城市，6天連假真是很有競爭力！」「暖男市長就是讚！！其他縣市這樣放，就會被x到牆壁」，李明璇也頻繁回應「有這麼好的喔，真的好暖……」、「其他縣市比不過的」、「暖爆了……好暖，唉，不知道怎麼說了」。

不過也有不少網友質疑「是因為有太多地方要清理，人手根本不夠，你那什麼神邏輯，都沒看新聞報導有多少地方需要清嗎」、「上班路上出事妳負責嗎？出張嘴真厲害」、「高雄是真的很嚴重欸……怎樣的頭腦才可以說出那種風涼話，誰會希望用殘破的家園換颱風假」、「學校裡倒一堆樹、鐵皮，壞掉鋼架到處都是，雖然快段考了，學校仍禁止回去拿書以免危險，連週六輔導課也停，今天放假是有必要！」、「高雄經歷了這麼大風災滿目瘡痍，到處都是殘破不堪的慘況，無論如何應以民眾人身安全為重，身為政黨的發言人竟然能說出神奇的城市，不僅更扯根本鬼扯，真是可悲的自嗨！」、「整個城市滿目瘡痍，市民住宅受損都要時間整理，宣布放颱風假讓市民可以不用跑障礙賽去上班，也不用怕請假整理家園被扣錢。如果只想擺拍不想用心幫忙，至少可以不用酸言酸語」。

或許是遭到許多網友批評，今晨3點半李明璇再度編輯發文，將「這真的是一個很神奇的城市」移除，並增加「看著堆積如山的工作，家門前又有吹倒的路樹」的描述。

針對今日高雄持續宣布停班課，李明璇昨晚PO出她在馬路邊撿拾樹木的畫面，但同時也發文嘲諷「這真的是一個很神奇的城市，我剛剛還想說不太可能颱風連放4天吧，結果還真的放了」、「暖爆了…..好暖，唉，不知道怎麼說了」。（圖擷自臉書）

有網友PO圖質疑李明璇，博愛路上都是倒樹，說真的要一晚能清除，也很難。（圖擷自臉書）

或許是因遭到許多網友批評，今晨3點半李明璇再度編輯發文，將「這真的是一個很神奇的城市」移除，並增加「看著堆積如山的工作，家門前又有吹倒的路樹」的描述。（圖擷自臉書）

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