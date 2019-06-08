陳宜民爆韓國瑜選後沒說謝謝... 慘遭韓粉灌爆臉書

2019-06-08 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕曾擔任韓國瑜競選高雄市長發言人的國民黨不分區立委陳宜民，日前在政論節目大爆料，指韓國瑜選後連聲感謝都不曾說過，甚至連發個line感謝都沒有。結果今（8）日有網友發現，陳宜民昨在臉書上祝福網友端午節快樂，結果臉書慘遭韓粉灌爆。

陳宜民日前在政論節目《鄭知道了》表示，韓國瑜做人做事是比較大喇喇，就是有一些事情沒有那麼細緻，「所以在選後以我來講，選後慶功宴沒有被邀請參加過任何一場慶功宴。」隨後他還表示，後來韓國瑜到台北，邀請趙少康他們吃飯，也沒有他的份。但是他覺得說韓國瑜就是這樣子的一個人，就不要太多的埋怨。對於主持人鄭弘儀追問陳宜民說「韓國瑜有沒有發line感謝你？」陳宜民回答：「沒有」。

昨日陳宜民應景地在臉書貼出賀圖，祝網友端午佳節愉快，並提醒外出旅遊注意安全，沒想到卻遭到韓粉圍剿灌爆。

韓粉紛紛表示「初選失敗來扭曲韓國瑜罵韓國瑜市長這樣對嗎？沒跟你道謝騙誰啊你」、「你的乾女兒是誰幫忙當選議員的，你這個人才是忘恩負義」、「你初選失敗了跟韓國瑜有什麼關係」、「「背骨仔、丟槍給民進黨」、「陳委員我一直很敬重你！今天看到你這次到綠媒節目講了這翻話令我們感到失望！」、「大家還看不懂嗎？挺王派出來營造韓忘恩負義的型象了」、「跑去大台獨節目，數落韓國瑜，什麼意思？？？？陳宜民、蔣萬安，你們不必選了！這就叫做背後開槍」。

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