耍官威？ 韓國瑜今花蓮造勢 藍委宣稱幫韓粉「喬出兩班車」

2019-06-08 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（8日）將出席花蓮造勢活動，許多韓粉也會湧入現場，藍委童惠珍興高采烈地在臉書宣布，她幫韓粉向台鐵「喬出兩班車」，呼籲要去活動的韓粉趕快搶票，但此舉被質疑動用職權「關照台鐵」。對此，台鐵證實確有這兩班車，不過只是剛好加開，直接打臉童惠珍。

國民黨不分區立委童惠珍6日在臉書粉專發文指出，「為紓解花東遊子返鄉需求以及滿足眾多韓粉期待，惠珍特地協調台鐵加開5682車次的復興號列車，於6/8（六）上午08:41台北發車，當日5687車次於20:02自花蓮返回台北（6/7上午開賣），共可疏運1400人次以上。請大家密切關注台鐵網站！」呼籲韓粉趕緊進攻搶票。

據《三立新聞網》報導，童惠珍臉書貼文被許多韓粉轉貼到挺韓社團，直呼感謝立委幫忙才有車座，但此舉也讓人質疑，是否動用立委職權為特定民眾「關照台鐵」，其他花東民眾就不用回家嗎？

報導指出，童惠珍受訪坦承的確有幫忙「喬車位」，表示她剛好是交通委員會的立委，有想去花蓮造勢的韓粉拜託她來協助交通問題，「好多人又是返鄉又是參加活動，（花蓮場）主持人來協調能不能幫他買到，連他都沒有票。」

針對童惠珍承認有去協調並喬出兩班車，但台鐵台北站站長黃榮華卻打臉指出，剛好有一趟復興號編組保養完才順勢加開班次，強調「沒考慮其他政治原因。」雖然童惠珍的說法遭台鐵打臉，但她證實為了特定民眾「喬車位」的做法，可能也讓花東民眾看了很不是滋味。

輔仁大學助理教授周偉航認為，民代不應該只為自己的支持者，就把百姓權益擺旁邊，「選在這樣的時間點，會造成其他不是韓粉的人、或花蓮民眾相關不便。」

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