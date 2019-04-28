請開天眼！媒體報導韓粉鳳山造勢人數多達10萬名...

2019-04-28 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕韓粉杏仁哥等人昨（28）日在高雄鳳山舉辦「歡樂感受新台灣」誓師大會，當天下午有媒體報導現場人數多達「10萬人」，但空拍圖在PTT、臉書與Dcard等社群媒體傳開，稀疏的人群被網友恥笑「看來要開天眼才看得到10萬人」。

高雄市鳳山區昨天的「歡樂感受新台灣」誓師大會，活動從下午起開始，有某家熱衷報導韓國瑜相關新聞的電視台到場LIVE連線，稱現場與會民眾人數已多達10萬人，有網友公布活動當天的空拍照，能看見舞台前方人群最為緊密，後方民眾呈放射狀排列，人群相當稀疏。

批踢踢實業坊鄉民不客氣地表示，「看這樣子最多就400~600人（含攤販跟看熱鬧的）」、「攤販區人比較多，都在花錢吃喝」、「在這時間點辦成園遊會，該給韓粉鼓掌了」、「大家忙看復仇4沒空」、「 如果有年輕人在現場恥力要很夠」、「沒去的都是假韓粉」。

Dcard大學生們也認為現場有10萬人的說法太過誇張；更有臉書網友留言指出「剩下的要開天眼觀落陰才看到嗎？」、「趕快辭高雄市長出來選總統」、「昨天我看傍晚拍的也一樣慘啊」、「要說兩百萬人」、「人都還沒到就拍了，我們再等等，月亮還沒出來，所有禿子，兔子，老子，兒子，孫子，還在路上」、「當初的89萬人呢」。

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