為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南男開小貨車躲警攔查連環撞 5童受傷送醫 車內起出喪屍菸彈

    2026/02/23 19:20 記者吳俊鋒／台南報導
    小貨車自撞電線桿，5人送醫。（記者吳俊鋒攝）

    小貨車自撞電線桿，5人送醫。（記者吳俊鋒攝）

    首次上稿 19:03
    更新時間 19:20

    台南仁德區義林五街今天傍晚發生嚴重車禍，1名男子開著小貨車，遭警方追緝、攔查，卻不願停靠，一路衝撞轎車、機車，最後撞上電線桿，車內5名4到12歲小孩都受傷送醫；小貨車上起出俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯，是否涉及毒駕或相關案件，正深入調查中。

    事故地點在義林五街、義林一街的交叉路口，南市消防局下午5點18分獲報，現場有多名小朋友受傷，派出6車、12人趕往，4女、1男送醫，包含12歲國一黃女、11歲小六的楊女、7歲小一的黃女、4歲的方女，以及5歲幼兒園大班的黃男，意識都清楚，但有的頭部撕裂傷。

    據了解，男子開著小貨車，載有5名孩子，被第一分局員警追緝，攔查不停，在義林五街衝撞1部轎車後，失控於交叉路口自撞電線桿，又撞擊1部停靠的機車，幸未波及路人。

    小貨車嚴重變形，男駕駛並未受傷，車內5名孩子送醫，歸仁警分局也到現場協助鑑識，相關案情正釐清中。

    初步了解，男子幫忙載送5名友人的孩子（分屬不同家庭）要去吃飯，現場傳出準備到麥當勞用餐，2人在副駕駛座，3人坐後車斗，衝撞後才會噴飛，造成受傷。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    小貨車自撞電線桿，嚴重變形。（記者吳俊鋒攝）

    小貨車自撞電線桿，嚴重變形。（記者吳俊鋒攝）

    小貨車也擦撞轎車。（記者吳俊鋒攝）

    小貨車也擦撞轎車。（記者吳俊鋒攝）

    小貨車自撞，駕駛被捕。（記者吳俊鋒攝）

    小貨車自撞，駕駛被捕。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播