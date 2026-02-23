台南男開小貨車躲警攔查連環撞 5童受傷送醫 車內起出喪屍菸彈

小貨車自撞電線桿，5人送醫。（記者吳俊鋒攝）

台南仁德區義林五街今天傍晚發生嚴重車禍，1名男子開著小貨車，遭警方追緝、攔查，卻不願停靠，一路衝撞轎車、機車，最後撞上電線桿，車內5名4到12歲小孩都受傷送醫；小貨車上起出俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯，是否涉及毒駕或相關案件，正深入調查中。

事故地點在義林五街、義林一街的交叉路口，南市消防局下午5點18分獲報，現場有多名小朋友受傷，派出6車、12人趕往，4女、1男送醫，包含12歲國一黃女、11歲小六的楊女、7歲小一的黃女、4歲的方女，以及5歲幼兒園大班的黃男，意識都清楚，但有的頭部撕裂傷。

據了解，男子開著小貨車，載有5名孩子，被第一分局員警追緝，攔查不停，在義林五街衝撞1部轎車後，失控於交叉路口自撞電線桿，又撞擊1部停靠的機車，幸未波及路人。

小貨車嚴重變形，男駕駛並未受傷，車內5名孩子送醫，歸仁警分局也到現場協助鑑識，相關案情正釐清中。

初步了解，男子幫忙載送5名友人的孩子（分屬不同家庭）要去吃飯，現場傳出準備到麥當勞用餐，2人在副駕駛座，3人坐後車斗，衝撞後才會噴飛，造成受傷。

小貨車自撞電線桿，嚴重變形。（記者吳俊鋒攝）

小貨車也擦撞轎車。（記者吳俊鋒攝）

小貨車自撞，駕駛被捕。（記者吳俊鋒攝）

