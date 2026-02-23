獨家》台南爆凶殺案 莽男刺妻再雙刀砍小舅子

涉案凶嫌陳男被送醫。（記者楊金城攝）

受傷的顏婦，左手掌有刀傷。（記者楊金城攝）

現場3人受傷，警力和消防人員到場救援。（記者楊金城攝）

台南新營區嘉芳里今天（23日）晚上7點40分發生凶殺案，陳姓男子和顏姓妻子發生吵架，顏婦被鐵條打傷、左手掌被水果刀刺傷，顏婦打電話給2位弟弟前來救援，不料爆發衝突，陳男持雙刀刺殺小舅子顏姓男子，再持刀刺傷自己脖子，3人被送醫急救，顏男血流滿地，傷勢嚴重。

陳男先用水果刀刺傷妻子

案發地點在新營區嘉芳里的1處鐵皮屋民宅，顏婦今晚下班回家沒多久就和58歲丈夫陳姓男子發生激烈爭吵，持鐵條打傷妻子顏婦，還用刀刺傷她的左手掌。

顏婦打電話向2位弟弟求救，2位弟弟趕到後，陳男因罹癌，情緒激動，雙方爭吵後，陳男竟持水果刀、尖刀涉嫌攻擊小舅子，身上被刺多刀，身上都是血，未受傷的另位小舅子趕緊打電話向住在附近的姑姑求救。

新營警分局太宮派出所、新營消防分隊到場救援，凶嫌陳男也不跑了，在屋內拿尖刀刺殺自己脖子意圖自盡。

消防人員在現場為3位傷者緊急檢傷救治，陳男、顏男的傷勢嚴重，顏婦意識清楚；案發原來有待警方調查釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

凶刀。（記者楊金城攝）

案發地點偏僻。（記者楊金城攝）

