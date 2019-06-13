北市住警器發送率7成 安裝率僅有3成挨轟

2019-06-13 12:53

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市近年來不斷推廣住宅用火災警報器，鼓勵民眾安裝預防火災。不過北市消防局住警器發放率雖超過7成，安裝率卻僅有3成1。北市議員汪志冰今在議會警政衛生委員會質疑住警器安裝成效，並提案希望落實安裝。消防局表示，會與民政局、社會局以及當地里長合作，協助民眾安裝住警器。

汪志冰今在警政衛生委員會指出，《消防法》規定106年年底就應該完成住警器設置，不過北市卻沒達到，且消防局掌握領取並安裝住警器的戶數僅有10萬餘戶。她認為住警器確實可以發揮一定效果，且市府已編經費、也有地方善心人士捐錢，錢已經花了就應該落實，她希望消防局能普查發出的住警器是否有真的落實安裝。

消防局表示，北市5樓以下住警器發送率有77%，安裝率則是31%。消防局表示，過去有200多起案例是因為住警器才減少傷亡，在發放住警器時就有登記民眾的電話資料，之後會電訪詢問、請社區里幹事協助查看安裝情形。消防局長吳俊鴻也承諾，5月底已與民政局、社會局、衛生局合作，研議出一個住警器安裝執行計畫，會優先訪視身心障礙、弱勢團體，如果民眾不會安裝，消防局馬上會派人協助安裝，安裝完會打勾確認。

議員張斯綱也指出，北市有些平宅領取率低於2成，卻是火災高風險地點，走廊擺放瓦斯、熱水器與衣服，裡面住的也是長者居多，消防局是否能主動裝設住警器。消防局表示，有些長輩不希望消防人員進到住家，懷疑是詐騙集團，這部分需透過里長協助才能進到住家，消防局已經列為重點執行。

議員簡舒培質疑，為何北市有部分地區的住警器安裝率較高，中山區5樓以下安裝率還可達百分百。對此消防局表示，中山區其實是住警器發放率百分之百，因為中山區文昌宮相當熱心，捐贈很多住警器，還有里長的配合，因此發送率達百分百。

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