莊晴光被列中國「千人計畫」 台大電信所：已退休多年

2019-06-11 16:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國聯邦調查局（FBI）近年來即把參與中國「千人計畫」的學者列為調查重點，並以間諜罪名拘捕在美的華裔科學家，本報去年10月即揭露，我有33名學者專家參與中國「千人計畫」。據維基百科， 台大電信所教授莊晴光是2010年「千人計畫」的名單之一，不過，台大電信所今天表示，莊晴光已退休多年，目前為該所名譽教授，也掛可以指導學生與開課的「兼任教授」。

對於中國的「千人計畫」，教育部長潘文忠日前接受本報專訪時指出，行政院已組專案小組調查中，除了退休教授，甚至有教授等現職教育人員6、7人，還有科研機構現職人員。

科技部次長許有進昨表示，科技部清查後發現其中有7人領有科技部研究計畫，有現任教職也有科研人員，其中2人已經離職到中國工作。

對此，陸委會表示，政府支持兩岸學術交流之立場，從未改變，惟兩岸交流須嚴守兩岸條例相關規定，不應涉及政治目的，更應避免落入中國的政治圈套。中方透過「千人計畫」吸納人才，竊佔他國科研成果，近來已引起各先進國家的關切，我政府也高度重視此事。

陸委會指出，政府現正密切關注陸方近來吸引我高科技人才、產業技術相關作為，除請各主管機關依法查處，並持續檢視現行法令，強化相關保護措施，並提醒我方人員從事兩岸交流應遵守相關規範，針對陸方吸納我方高科技或機敏科技的作法，應加強提高警覺，避免國家重要科技外流中國大陸。

陸委會說，教育部及科技部均已依行政院指示，求各公私立科研機構及大學院校未經許可，不得參與中國大陸各項國家基金及國家重點研發計畫（含千人計畫、萬人計畫等）。此外，行政院亦已組成專案小組進行調查，並由教育部、科技部等業管部會持續蒐整相關資訊，後續如有相關查處情形及因應作為，政府會適時對外說明。

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