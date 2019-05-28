劍指中國 日限制外資買高科技股權

2019-05-28

新規定8月1日上路

範圍涵蓋IT及電信產業等20個領域

〔編譯盧永山／綜合報導〕繼美國積極處理來自中國的網路安全風險和強迫技轉問題，日本多個部會週一發布聯合聲明指出，已修改現行的「外匯及外國貿易法」，限制外資持有日本高科技製造商股權，防止關鍵技術被洩漏到國外，同時加強網路安全；新規定將從八月一日起實施。

聲明指出，在資訊科技（IT）及電信產業中的二十個領域，包括IC和半導體記憶體等製造及軟體開發、數據處理服務等，將限制外國公司持有；日本政府並未提及對IT和電信產業實施外資所有權限制，會對那些國家或公司產生影響，但日本媒體解讀，此舉顯然是針對中國及中企而來。

日媒分析︰與美國同步調

聲明指出：「由於近年來確保網路安全的重要性日益增加，我們決定採取必要步驟，在限制外資持有的產業名單中增加二十個領域，以防止嚴重影響日本國安的情況發生。」

日本政府做這項宣布，適逢美國總統川普與日本首相安倍晉三在東京舉行會談之際。川普政府已多次警告盟邦不要使用中國科技產品，稱華為產品可能被中國政府用來監控西方國家。日媒產經新聞等分析，此舉意在防止技術外流中國，也顧慮到美國川普政府對中國所採取的強硬姿態，與美方採取同一步調。

日本現行的「外匯及外國貿易法」已對外國投資敏感產業做出了限制，這些敏感企業包括飛機、核設備和武器製造等。這項法律要求外資得向日本政府報告並接受審查，以防他們購買受管制的日本上市公司十％以上股權，或收購非上市公司股票；若審查機構具備理由對特定收購案表達擔憂，日本政府有權下令外資改變或取消其收購計畫。

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