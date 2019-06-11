行政院調整公股行庫人事 藍委批如太上董事會

2019-06-11 12:16

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長蘇貞昌在4月8日調整第一金控、華南金控等公股行庫高層人事，時任一銀總經理蔡麗雪在1個多月後請辭，引起金融界譁然，立法院國民黨團今質疑，蘇揆將伸手入公股銀行，將人事安排當兒戲，行政院如同太上董事會，架空財政部職權。

國民黨團今早召開記者會，黨團總召曾銘宗表示，蘇貞昌在4月8日調整公股銀行高層人事，台銀副總經理蔡麗雪升任一銀總經理，但只上班35日，就以工作壓力太大，身體健康為由請辭，行政院昨才又核定由前總經理鄭美玲回任一銀總經理。

曾銘宗批評，行政院對公股銀行總經理的任用如同兒戲，簡直是胡搞亂搞，不尊重專業，任由派系分贓，對不起一銀7千位員工，也不尊重衆多數的投資股東，而這件人事案，財政部長蘇建榮說不是他推薦的，那是誰推薦的？行政院應該給全民一個交代。

曾銘宗指出，蘇貞昌在5月24日召集八大行庫董事長、總經理，交待貸款任務，每行庫一年內須增加2500家至3000家的企業貸款，等同侵害行庫董事會的權責，有違公司治理原則，猶如太上董事會，架空財政部職權，屆時若產生呆帳，該由誰負責？

國民黨立委費鴻泰也指出，行政院將手伸入公股銀行，因慶富案遭撤換的合作金庫前董事長廖燦昌，在1年半後居然出任第一金董事長，相關的人事任命應對外說清楚。

國民黨立委賴士葆則說，蘇貞昌上台後就像「八爪章魚」，把手伸到每一個角落，架空財政部長，連非百分之百官股的第一金控，行政院都直接主導人事案，蔡麗雪辭職的真正原因是什麼？外界仍打很大的問號。

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