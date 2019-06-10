年輕與否不是看年紀！ 蘇貞昌分享永保年輕撇步

2019-06-10 23:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天首度主持「行政院青年諮詢委員會」會議，面對來自各行各業擔任青諮會委員的年輕人，蘇揆強調，年輕與否並非看年紀，而是看觀念，若觀念新穎且隨時對事物保持高度興趣，就會永遠年輕。

蘇揆期許，青諮會委員用新觀念和熱情，幫助國家與世界接軌，也為行政院注入新觀念，幫助行政機關與時俱進。

蘇揆提及，年輕與否並非看年紀，而是看觀念，如果觀念新穎，且隨時對事物保持高度興趣，就會永遠年輕；有些人年紀輕輕但觀念老派，且不肯接受新觀念，就無法與世界接軌。

今日有委員提案建議，能否安排「第45屆國際技能競賽代表團」參加今年國慶大典遊行？蘇揆指示，國慶籌備委員會6月4日成立後，內政部已將本案轉請該會納入規劃，後續請勞動部、教育部配合協助籌劃事宜，讓優秀選手們在國慶日獲得國人喝采。

蘇揆強調，年輕人有好舞台，演出才會精彩，大家給予喝采後，會有更多年輕人投入。政府注重技職教育，後續勞動部長許銘春也將親率選手前往俄羅斯，參與第45屆國際技能競賽（WSC），勞動部也要給選手更多支持。

蘇揆分享，他上週陪同蔡英文總統赴高雄左營國訓中心視察，對於國訓中心興建訓練場所、增加訓練設施、選手及教練的宿舍等，蔡總統已宣布將投入逾63億元，要在在國訓中心興建訓練場所。

此外，針對有委員提案，應加強大專院校國際化、特色化，吸引國際學生來台攻讀學位，並簡化申請流程，以提升我國高等教育競爭力。

蘇揆也說，已來台就讀大專校院的僑外生，對於台灣文化、語言、生活具一定程度瞭解，請國發會、經濟部、科技部持續鼓勵僑外生留台工作，充實產業人才。

對於有委員建議，應簡化現行外籍學生申請文件認證流程，不須親赴我國駐外館處辦理在校文件認證。

蘇揆回應表示，外交部今日澄清，若當事人無法親自到我駐外館處申辦最高學歷文件驗證，目前做法已可授權代理人代為申辦；至於郵寄申辦，則請外交部於現行法規內，考量駐地實情，研議簡化方法。

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