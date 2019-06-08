傳與民進黨合作與顏寬恒拚立委 時力吳佩芸否認

2019-06-08 11:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕參加本屆台中市南屯市議員只差8票落選的時代力量台中黨部副執行長吳佩芸，傳出時代力量跟民進黨合作，要推吳佩芸參選台中市沙鹿、大烏龍的第二選區立委與顏寬恒對戰，對此，吳佩芸表示，「沒有聽說，目前也沒有考慮」，她表示，地方黨部及黨中央有徵詢她是否參選第四選區西屯南屯立委，她目前還在考慮還在跟黨部討論，但對於第二選區則是目前沒有考慮。

參選本屆台中市南屯區市議員的時代力量台中黨部副執行長吳佩芸第一次參選，卻獲得11546票，僅以9票之差落選，雖重新驗票，還是以8票之差敗給民進黨的何文海，但其實力已受重視。

目前民進黨在2020立委選舉中，台中市第二選區面臨無人登記參選的問題，對手又是已在第二選區深耕多年的國民黨籍現任立委顏寬恒。

而顏寬恒在盧秀燕參選市長期間，大力為盧秀燕輔選，以烏日地區而言，即使是一場小小的宮廟演講，人數不過百人，顏寬恒都親自到場，等於是顏寬恒提早操兵，實力自是不言可喻。

前二屆立委選舉，民進黨所提名的市議員陳世凱與顏寬恒對決皆失利，目前陳世凱曾表明沒有參選2020立委選舉的意願，因此便傳出，民進黨想跟時代力量合作，讓本屆市議員選舉表現亮眼的時代力量吳佩芸參加第二選區立委選舉。

消息傳出認為應推吳佩芸參選的原因，以吳佩芸年輕的形象，可以跟顏寬恒一搏，而且目前西屯南屯選區，民進黨為現任立委張廖萬堅，國民黨推出是現任市議員黃馨慧，以西屯南屯藍大於綠的版圖，加上大環境對民進黨不利，讓吳佩芸到第二選區參選，可避免綠營票被瓜分。

但是，吳佩芸今天否認此一傳聞，表示她從未聽說黨中央跟地方黨部有跟民進黨合作要她參選第二選區，但是黨中央跟地方黨部確曾有徵詢她是否要參加西屯南屯選區的立委選舉，她則是表示還在考慮。

吳佩芸表示，目前沒有考慮去參選第二選區，因為她在南屯獲得一萬多票，若要選立委，也希望留在西屯南屯來選，來服務南屯的鄉親。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法