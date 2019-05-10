9票變8票之差敗訴 時力吳佩芸宣布參選2020立委

2019-05-10 16:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕以9票的些微差距，輸給民進黨市議員當選人何文海的時代力量南屯區議員落選人吳佩芸，兩人在選前就有疑似性騷擾的糾紛，開票時吳佩芸又以些微票數落選，對何文海提出當選無效訴訟，開啟了將近半年的「延長賽」，也被視為正妹的「復仇」、「逆襲」，不過，台中地方法院歷經驗票等程序，今天（10日）下午判決吳佩芸敗訴，主因是驗票顯示，吳佩芸還是少何文海8票，她難掩落寞說，是否上訴二審，還要跟律師研究，但她將投入2020年的選舉（立委選舉）。

台中地院判決吳佩芸敗訴之因，是法院於今年2月12日至14日於七樓大禮堂司法驗票，雙方挑選出有爭議的119票，法官認定其中37張，屬於原告吳佩芸的有效票，另有52票屬於被告何文海的有效票，雙方加總，吳佩芸的得票數應為1萬1558票，比原票數增加12票，何文海的得票數應為1萬1566票，比原票數增加11票，何文海還是比吳佩芸多出8票，據此判決吳佩芸敗訴。

去年市議員選舉時間，時代力量台中市議員南屯區參選人吳佩芸，豎立穿泳裝的競選廣告，藉此營造健康陽光的形象，卻在一場餐會中巧遇民進黨參選人何文海，嘲諷「掛泳裝看板，為何不露出胸部？」，她在臉書揭露此事，指控何文海的話語，讓她深感不舒服，但礙於公眾場合之下，只好隱忍吞聲微笑應對，何文海反駁說，他從未提過露胸一詞，對於自己發言不當，導致吳佩芸不舒服，他願鄭重抱歉。

不料，選舉開票結果，何文海得到1萬1555票的得票數，以9票之差，險勝吳佩芸的1萬1546票，成了「當選尾」，「落選頭」吳佩芸則提出當選無效訴訟，開啟了167天的延長訴訟賽，歷經驗票等程序，以及六次的開庭審理，台中地方法院今天下午判決吳佩芸敗訴，她在時代力量立委徐永明陪同下，於法院召開記者會，並宣布不計任何形式，投入2020年的選舉（意指參選立委）。

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