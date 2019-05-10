驗票結果出爐勝訴 何文海：平常心繼續為民喉舌

2019-05-10 17:24

〔記者許國楨／台中報導〕針對時代力量吳佩芸對何文海提起的選舉無效之訴，台中地方法院下午做出宣判判決何文海勝訴，何表示，選舉沒有輸贏，只有責任，為民服務是他心繫的期許，對判決結果至感欣慰，一定繼續秉持服務鄉親、為民喉舌及高品質問政的態度，堅持為南屯打拚。

時代力量台中市議員候選人吳佩芸，以9票輸給老將何文海，吳佩芸對何文海提起當選無效、並聲請驗票，而針對吳提出的選舉無效之訴，台中地方法院會同台中市選委會人員及兩造，將南屯區101個票匭全面重新驗票，並經由台中地方法院3位法官開庭審理，吳也號召30位律師參與驗票，雙方並挑出119張之爭議票。

台中地方法院今天下午4點宣判，判決何文海勝訴，對此已連任6屆議員的何文海，稍早也在律師及市黨部執行長陪同下表示，此次選舉至今共經歷了開票、驗票及宣判等三大刺激，尤其是開票當天前100個票箱開出時，他還輸了百餘票，直到最後一個在楓樹里的基本盤票箱開出後，才倒贏9票，心情可說是像洗三溫暖般起伏。

但接下來經過驗票及等候宣判過程中，他體認到選舉沒有輸贏，只有責任，為民服務是他心繫的期許，反到能以平常心看待，而事實勝於雄辯，對於勝訴判決結果至感欣慰，感謝台中地方法院及台中市選委會的辛勞。

何文海強調，他同時對於一直以來關心、支持的南屯鄉親、各界好友一併致上最深謝意，一定繼續秉持服務鄉親、為民喉舌及高品質問政的態度，千辛萬苦不轉彎，一心一意為南屯的精神，堅持為南屯打拚。

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