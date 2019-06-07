退出初選與韓國瑜造勢大會有關？王金平兩字回應

2019-06-07 11:27

〔記者周湘芸／新北報導〕前立法院長王金平昨天表態退出國民黨總統初選引發外界關注，今天到淡水天元宮擔任法會的「人盤主席」，被問到是否與鴻海集團董事長郭台銘合作，他表示，「沒有與任何人合作的打算」，所有人一起團結贏得大選是最高原則，也從來沒有要離開國民黨。談到不參加初選與6月1日挺高雄市長韓國瑜造勢大會有關的說法，他也直言，那是「笑話」。

面對黨內初選制度不斷改變，王金平表示，黨中央制度既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，昨天已經說明不參加「奇奇怪怪初選」，主要是對事不對人，重點在於團結國民黨的力量打贏2020年總統選舉，未來再站在一個高度整合國民黨的資源。

先前王金平曾表示，明年選舉公報一定有自己的名子，被問到昨天表態退出初選是否還有這樣的打算？王金平表示，距離總統選舉還很久，不去談這些事情，未來還是繼續勤走基層。

面對媒體問到退出初選是否會感到委屈，王強調「完全不會」，未來仍將勤走基層、結合「王金平之友會」團結國民黨支持的力量，並指出，自己和宗教界都有密切往來，希望未來將儒釋道的精神融入政治，使每個人都能循規蹈矩、敬天畏地。

外傳王金平不參加黨內初選是因為深藍選票已流失，王則回應「一切都是外界揣測，自己從頭到尾都沒有做定論。王也表示，雖然自己幫過同黨籍的縣市首長、立委很多忙，但自己從未主動和他們談到總統選舉的事，仍是勤走基層。

此外，有韓粉在王金平臉書留言感謝他「退選」，王也強調，「自己是不參加初選，不是退選。」而資深媒體人黃光芹更爆料，若王金平退出初選仍持續走總統大選黨籍恐會有問題，王也說，在黨沒有同意下跑去登記大選才有黨紀問題，自己的合作對象是「中國國民黨」，個人的部分也歡迎其他人來會面，商討如何贏得2020大選。

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