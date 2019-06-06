王金平退初選》王陣營透露三原因 關鍵就是韓國瑜

2019-06-06 14:06

〔記者陳昀／台北報導〕已表態角逐總統的前立法院長王金平宣布不參加國民黨初選，據了解，其決策小組已就此討論一星期，促成王金平決定的原因有三，黨中央對初選制度的喊話置之不理、高雄市長韓國瑜凱道造勢的成功，以及在民調上一直無法獲得深藍票的支持，雖然部分幕僚鼓勵他「脫黨」，但王個人意願不高，核心幕僚也怕他「晚節不保」，仍在拉鋸意見。

親王幕僚指出，國民黨初選制度講白了就是量身定做，先前多次喊話，黨中央完全置之不理，加上看到韓國瑜凱道造勢非常成功，王陣營心裡就有個底，認為韓已差不多會在這次初選出線，王金平本人認為，與其照現在的初選制度硬幹，最後輸掉，不如拐個彎「且戰且走」，權衡一個新的方式，也為自己後續保留更大空間，畢竟韓、郭後續聲勢會怎麼走也未可知。

親王幕僚表示，第三個原因在於，王金平分析民調發現，自己在淺藍、淺綠都有支持者，但深藍方面竟然趨近於零，對於自己在國民黨努力40多年換來如此結果，王很傷心，因此上週找幕僚開會，討論不參加初選一事。

據了解，決策小組中有少數「鷹派」幕僚一直對黨中央偏向韓國瑜感到不滿，希望王金平「脫黨」參選，甚至2月就準備好連署書，但王自認是忠貞黨員、意願不高，核心幕僚也勸他務必不要脫黨，以免「晚節不保」。

王陣營也透露，鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜兩邊勢力都在尋求王金平合作，但王現階段不會有任何表態。

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