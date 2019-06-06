王金平退初選》國民黨︰尊重 肯定王為黨盡心盡力

2019-06-06 11:57

〔記者施曉光／台北報導〕針對前立法院長王金平宣布退出黨內總統初選，國民黨中央上午回應表達尊重之意，並肯定王金平無私、為黨盡心盡力，但有關王金平對於初選制度的諸多批評，國民黨沒有任何反應。

國民黨在新聞稿中指出，對於王金平在聲明中強調，「我整合的相關資源，都將成為國民黨重要的力量。我絕對不讓期待2020政權輪替的人民失望」，該黨感謝王金平無私、為黨盡心盡力的精神，並呼籲所有支持的力量，共同打拚，團結一致，一起為2020年重返執政、撥亂反正而努力。

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