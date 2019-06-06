海峽論壇分支論壇在台舉行 陸委會：嚴審陸方人員入境

2019-06-06 20:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕海峽論壇第2屆創意塗鴉巡迴賽將在福建省漳州市東山縣、金門縣兩地舉辦，兩岸塗鴉達人將共繪「海峽家園」。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會重申，禁止在台辦理海峽論壇的相關分支活動，政府將嚴審陸方人員入境申請。

邱垂正指出，在中共在「習五條」推出後，已開展新一波對台工作，利用海峽論壇積極營造台灣各界赴陸呼應，並形塑民主協商、探索「一國兩制台灣方案」的氛圍。更可能藉海峽論壇公布對台措施實施成果假象，以影響台灣社會，目的就是在統戰與分化。

邱垂正重申，禁止中央機關人員參與海峽論壇，也不樂見地方政府組團參加。民眾及相關團體也勿輕易參加「海峽論壇」，同時不得違法逕自簽署協議、備忘錄等文書，也不得進行違法合作行為或締結聯盟，並禁止參加消滅中華民國主權、民主協商及推動一國兩制論壇活動，此外，禁止在台辦理海峽論壇相關分支活動。

邱垂正強調，政府一貫支持不設前提、健康的兩岸交流，但各界應要瞭解中共的政治意圖，其推動民主協商及「一國兩制台灣方案」等相關論壇活動，最終目的就是要消滅中華民國。國人參與消滅自己國家的活動，這已不是言論自由層次問題，陸委會與相關機關將做橫向聯繫合作，掌握我方赴陸情形，強化相關的政策法規的說明，加強交流管理。

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