中國官媒海峽衛視違規採訪 政府將查處

2019-05-26

未獲我方核准來台駐點採訪

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國官媒「海峽衛視」並未獲我政府核准來台駐點採訪，不過，有民眾最近在台北西門町及台師大附近看見記者在路上街訪，並誘導民眾回答問題。對此，陸委會昨表示，將會同移民署、文化部進行查明，並做必要的處置；政府尊重並保障新聞自由，但絕不容許陸媒在台從事與許可目的不符、分化台灣內部的各種作為。

有網友指出，四月時在台師大門口等人，有中國媒體兩人一組，一位拿攝影機、另一位拿麥克風和黃色紙板，以街訪形式進行訪問。但紙板問題寫著「民進黨政府推動核一核二退役，你覺得？」選項為Ａ：蔡英文罔顧民意，藐視公投；Ｂ：台灣不會缺電，不會影響經濟。兩個選項都具有既定立場。

該名網友說，上週三中午這組人又出現在台師大附近，詢問路人對卸任元首出境管制辦法的意見，這一次，他們的麥克風上寫著「海峽衛視」。

街訪內容 誘導民眾回答問題

也有網友指出，四月時在西門町看到「海峽衛視」街訪，當時街訪內容為「民進黨內有官員講話越來越極端偏激，你怎麼看？」他還拍下照片，貼在臉書上。

據中國的「百度百科」資料顯示，「海峽衛視」是中國福建省廣播影視集團旗下的衛星頻道，節目內容主要環繞著福建和台灣兩地，背後有中共中央及中共福建省委、福建省人民政府的支持。「海峽衛視」去年五月曾在節目中，公布了自製的十三張「台獨份子」撲克牌，包括總統蔡英文、前總統李登輝與陳水扁等人，當時即引發議論。

目前政府僅開放包括新華社、人民日報、央視、中央人民廣播電台、中新社等十家中國媒體、三十一人來台駐點，十家媒體都是官媒。成大政治經濟研究所教授洪敬富曾指出，中國官媒向來為黨國服務，相關部會應在國家安全與新聞自由的平衡下，重新審視現行中媒來台駐點的相關規定。

未獲我方核准駐點採訪的中國官媒「海峽衛視」，最近出沒台北西門町及台師大附近進行街訪，並誘導民眾回答問題。（取自Chung Meng Hsuan臉書）

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