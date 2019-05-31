參加海峽論壇 陸委會：禁涉一國兩制及協商

2019-05-31

〔記者鍾麗華、施曉光／台北報導〕中國年度對台大型統戰平台「海峽論壇」將於六月十五至廿一日在福建省舉行，陸委會副主委陳明祺昨在例行記者會表示，政府禁止個人或團體赴該論壇參加涉及消滅中華民國的「一國兩制台灣方案」、「民主協商」等迎合中共統戰活動，人民團體或政黨若觸法最重可予以解散。

違法政黨 最重可予解散

陳明祺解釋，北京在「習五條」後，已展開新一波對台工作，近來在兩岸交流中置入「一國兩制台灣方案」及定調為「民主協商」，以期達到消滅中華民國的最終目標。中共勢將利用「海峽論壇」積極營造台灣各界赴陸呼應，並形塑「民主協商」及探索「一國兩制台灣方案」氛圍，以影響台灣社會。

陳明祺指出，依照往例，政府禁止現職中央機關及所屬事業單位與團體人員參與有關活動，政府亦「不樂見」縣市政府組團參加。對於相關列管退離職人員、地方官員申請赴陸參加論壇，如涉及「民主協商」及推動「一國兩制」、消滅中華民國等相關活動，主管機關將嚴格審查、不予許可。

國民黨昨發出聲明批評，陸委會恫嚇台灣人民或民間團體的作法，充分顯示民進黨政府對於改善兩岸當前僵局已經「嘸撇步」，只能藉由阻礙兩岸交流，來掩飾其兩岸政策上的無能與窘境。

國民黨強調，「海峽論壇」以文化、經貿為基礎，是長期以來兩岸重要的民間溝通交流平台，也是促進兩岸之間相互了解、增進互信的重要管道，但民進黨政府出言恐嚇參加論壇的台灣人民與民間團體，意圖阻卻兩岸交流與互動，讓蔡英文總統宣示的「維持現狀」徹底破功。

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