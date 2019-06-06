見美商 蔡英文：會讓台灣成為美中貿易衝突下的最佳投資選擇

2019-06-06 12:29

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「美商應用材料公司董事會成員一行」，感謝該公司持續深耕台灣，並強調未來會讓台灣在美中貿易衝突下，成為投資的最佳選擇。

總統致詞時表示，很高興再次與迪克森（Gary E. Dickerson）總裁見面，也非常歡迎依恩諾提）董事長和各位貴賓遠道來訪。多年來，應用材料公司持續在台灣擴大投資營運。她要恭喜應用材料公司，昨天剛啟用了台南顯示器設備製造中心以及研發實驗室新廠。今年，該公司董事會也在睽違十多年後，來到台灣舉行，充分展現出對台灣投資的重視。

總統指出，應用材料公司是半導體設備產業的領頭羊，去年投入研發經費已經超過20億美元，2019年更獲得美國財富雜誌（FORTUNE）全球最受推崇企業，是半導體產業的最佳成功故事之一。

總統也指出，台灣有全球最完整的半導體產業聚落、充沛的科技人才，以及優越的製造能力。過去三年來，我們鬆綁法規、改善投資環境。這些努力，都是要讓台灣在美中貿易衝突下，成為投資的最佳選擇。

總統強調，台灣與應用材料公司可說是互助成長的緊密夥伴。應用材料公司在台灣營運三十年來，不僅引入先進技術和設備，也跟台灣半導體、顯示器產業的廠商，共同研發創新應用。昨天開幕啟用的新廠，也是全球第一座顯示器設備製造和研發合一的基地。

最後，總統感謝應用材料公司持續深耕台灣，希望未來創造更多的新發展。

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