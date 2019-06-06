「美對台政策精神分裂」卜睿哲︰源自官僚鬥爭

2019-06-06

認美百分百挺台 需再想想

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲昨表示，美國尋求和台灣發展更堅實的夥伴關係，美國政府之中，有非常支持台灣的人，但也有不支持的人；他提醒，台灣有人認為美國會百分之百支持台灣、如同無條件的空頭支票，「他們需要再想一想」，謹慎思考自己在美中之間的利益。

卜睿哲昨應台北論壇邀請，以「川普政府對台政策面面觀」為題，發表專題演講。卜睿哲指出，美台關係目前可說是自艾森豪政府以來最好的狀態，不過川普政府對台政策有積極面、也有消極面，正面部分主要在安全合作、外交軍事領域上。

他說，美國判斷中國想削弱其在亞洲的影響力，因此尋求和台灣發展更深、更廣的防禦關係。如五角大廈戰略報告清楚指出台灣的重要性：一個強壯、繁榮和民主的台灣是美國利益所在，美方尋求和台灣有更堅實的夥伴關係。這展現在落實「台灣關係法」上，確保台灣安全、自信且免於遭受中國威脅。積極面例如美國國安會、國務院與台灣外交部、國安會和總統之間更多的互動交流，近年也有不少美國官員訪台。國會也長期存在挺台力量，但卜睿哲也坦言，目前通過的友台法案，「對總統都沒有強制力」。

不過卜睿哲分析，美台安全合作雖提升，同樣的趨勢卻沒有反映在經濟合作上，「美國對台政策精神分裂」。卜睿哲認為，這種分裂部分源自於機構間的官僚鬥爭，甚至可說常規的、依賴專業的決策過程已經破裂，使得美國對台政策缺乏有效的調和過程。

卜睿哲舉例，若從五角大廈主張的「台灣是戰略資產」來看，「與台灣的經濟談判卡關是沒有道理的」。卜睿哲支持美台經貿關係經協商更加深化、廣化，不論是包裹談判、或是從小項目談起，就算貿易代表署認為台灣未兌現牛、豬肉承諾，若以戰略價值為前提，「這些問題都能在談判中協商解決」。

美中貿易戰 台商須選邊

對於美中貿易戰影響，卜睿哲直言「台商可能必須選邊站」，且即使美中之間走向零和競爭，「台灣也不會自動成為受惠一方」，甚至可能成為無辜犧牲者，「這是廿一世紀版本的友軍之火」。卜睿哲建議台灣在經濟、軍事、政治方式上「多多幫助自己」，因他擔憂北京在與台灣打交道時，會越來越依賴壓力和恐嚇。

卜睿哲也提醒，美國政府之中有非常支持台灣的人，但也有不支持的人，台灣須謹慎思考自己在美中之間的利益。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法