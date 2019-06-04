昨建議總統開會 郭董今嗆：越開越不會

2019-06-04 21:57

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨初選參選人郭台銘，示警美中貿易戰將出現比金融海嘯更危險的情況，昨日籲請蔡英文總統召開國是會議，總統回應有召開，郭卻說：只會開會沒用，因重點在和對的人開會，還要把處理方式告訴大眾。著急的郭董用臉書發文說總統：越開越不會！

以下為郭董臉書全文：

跟大家分享個故事，我跟一位日本的領袖級人物聊天，他告訴我說日本不缺政治家、科學家、教育家，但缺企業家！同理可證，我認為台灣也缺「企業家」，缺一個能把中華民國這個「百年企業」招牌重新擦亮的領導人，我們需要企業家總統。

當國家領導人，應該要具備預見問題、提出問題、解決問題的能力，我對蔡總統提出建言，蔡總統說她有開過會？但她有把因應對策告訴人民？開會並不代表就能夠有答案！不懂的人開會，就是越開越不會！

蔡總統這幾天說了很多漂亮的數字，中美貿易戰被「作文比賽式」的口號給解決。但很遺憾，根據最近國發會公布的 5 月台灣製造業採購經理人指數（PMI），已暴跌 3.5 個百分點至 48.2%，跌破所謂的「景氣榮枯分界點」的 50%，整體製造業指數包含新增訂單數量、生產數量、人力僱用數量、供應商交貨時間和存貨等，也都從擴張變成緊縮。這才是真的數字會說話，更表示經濟的危機就在眼前！

最後，我想送句話給蔡總統：「裝睡的人是叫不醒的！」，請好自為之！

#把全台灣人逼上梁山泊

#還要台灣人幫你助英台

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