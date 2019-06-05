黨內互打加劇 朱立倫憂：蔡英文什麼都沒做民調卻提升

2019-06-05 11:36

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人、前新北市長朱立倫今表示，黨內很多互打造成近期國民黨相對支持度下滑，近期民調也顯示，國民黨主要戰將對民進黨的領先幅度減弱，蔡總統什麼都沒做或用「辣台妹」的嗆辣方式，反倒是民調提升，是國民黨值得擔憂的。

朱立倫今早接受廣播節目專訪，會後受訪時被問到昨日與黨中央5人小組會面，提及黨中央必須要有總體戰略，朱立倫指出，他與5人小組聊到，最近多次民調，國民黨支持度在下降中，民進黨支持度在上升，很多支持者看到藍營內鬨、互打，大家都很擔心。

朱立倫強調，國民黨一定要有總戰略，要比好不比爛，讓大家更強；批評執政黨是在野黨天職，但過程中，如果自己黨員、同志互打或是「粉跟粉之間互槓」，造成內傷重傷，得利的就是民進黨，不能單靠執政黨犯錯，要讓大家看到國民黨的希望。

朱立倫指出，他關心的是國民黨幾位候選人能不能贏民進黨的候選人？目前他看到的民調，國民黨相對支持度的確有下滑的情況，主要戰將們相對於民進黨候選人領先幅度減弱，蔡英文什麼都沒做或是用「辣台妹」的嗆辣方式，反倒民調提升，才是值得擔憂的。

朱立倫也說，不要用任何負面的語言或酸言面對黨內同志的任何活動，6月1日很多支持者在凱道的造勢，應該正面解讀，這是國民黨的正面造勢，不要有酸言或競爭心態，應彼此鼓勵，互相加油，這週末前立法院長王金平在高雄的活動，他也祝福成功。

對於鴻海董事長郭台銘昨指出有「莫名的勢力」讓黨內謠言滿天飛，朱立倫不願多談，但卻意有所指地說：「媒體都很清楚吧？」他不需要多講。

此外，國民黨主席吳敦義昨在新竹出席農田水利之夜時，吳敦義說手機是否列入民調也是5人小組會問參選人的項目之一，對此朱立倫今說，他完全沒有接到這樣的徵詢，可能這只徵詢其他候選人，「我不列入被徵詢的對象吧 ？」5人小組都沒提到這件事。

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