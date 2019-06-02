韓主張恢復年金被批空頭票 朱立倫：快速加薪才能解決

2019-06-02 16:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕韓國瑜拋出政府應恢復年金改革主張，郭台銘酸開空頭支票誰不會，質疑沒找到財源就急著喊要恢復年金，主張抽富人稅，朱立倫今午2點半參觀高市長照機構，針對軍公務年金一案，譴責民進黨違反信賴保護原則，認為全民「快速加薪」及委託國際級專業機構，才能提高軍公敎年金所得。

郭台銘今質疑韓，若沒有找到財源就急著喊要恢復年改，沒有增加外銷、增加稅金、沒抽富人稅，喊要恢復年改就是選舉的空談；前新北市長朱立倫也回應軍公敎年金問題。

朱立倫南下高雄和昔日部屬副市長李四川，一起參訪日賀老人長期照顧中心，提前和長輩歡度端午節，也陪老人們歌唱，他受訪時表示民進黨在軍公敎年金議題上，因違反信賴保護原則應予譴責，至於如何回復和調整，朱立倫認為應在信賴保護前提，委託國際級專業機構管理基金，根據通貨澎漲和管理，運用全民「快速加薪」的方式，使軍公教基金大幅成長，提高收益，年金收入便能提高。

朱立倫對於軍公務年金政策，雖不像郭台銘一樣對韓有批判性，但仍是認為應遵循信賴保護原則，同時譴責民進黨作為；民進黨總統蔡英文在臉書表示，希望韓不要忘記政府花了多少力氣，才把在財政懸崖邊的年金制度拉回來，年改是任何一個黨執政都必須面對的問題，強調前人沒解決的，只能一肩扛起來完成。

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