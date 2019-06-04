當選總統不宣布台灣獨立 賴清德：遵照1999年台灣前途決議文

2019-06-04 14:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨總統初選參選人賴清德接受媒體專訪時，表示當選總統後，不會宣布台獨，但總統蔡英文認為他前後不一。對此，賴清德今天中午受訪解釋說，他是遵照1999年台灣前途決議文的主張，當選總統也不會宣布台獨。

賴清德表示，其實這是民進黨台灣前途決議文，他講清楚一點，1991年陳水扁修改黨綱，主張民進黨一旦執政，就要制憲正名，就是社會所了解的台獨黨綱。

賴清德解釋說，但1995至97年間，施明德擔任民進黨黨主席，率民進黨立委到美國訪問，回國宣布如果民進黨執政，不會宣布台灣獨立，因為台灣已經是一個主權獨立國家，名字叫中華民國。

他說，當時有一群同志離開民進黨，另組建國黨。直到1999年黨代表大會，民進黨更通過台灣前途決議文，強調台灣是一個主權獨立國家，名字叫中華民國。

賴清德指出，我們的主權與中國互不隸屬，民進黨執政不會宣布台灣獨立，必須由台灣2300萬人共同決定，這就是1999年台灣前途決議文的主張。

賴清德強調，民進黨內任何一個同志，都是服膺1999年台灣前途決議文，所以陳水扁、蔡英文都沒有宣布台灣獨立，未來他當選台灣總統，也不會宣布台灣獨立。

賴清德說，他當選總統後，最重要的工作，除了遵照台灣前途決議文的主張，就是要發展經濟、建設國家、造福人民、壯大台灣。

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