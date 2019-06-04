賴清德：唯有他才能贏過韓國瑜、守護台灣

2019-06-04 09:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕前行政院長賴清德以媒體民調表示，唯有他才能贏過國民黨參選人韓國瑜，總統蔡英文贏不了韓國瑜，柯文哲守不住台灣，只有他才能守護台灣，有能力建設國家。

前行政院長賴清德今南下高雄鳳山區雙慈亭參拜，黨籍在地立委許智傑也到場陪同，賴清德全程以台語致詞十分接地氣，受到民眾熱烈歡迎，他見一旁就是菜市場，興致一來掃街拜票，民眾紛紛要求合照，高喊「賴神加油」、「台灣靠賴清德」，現場熱鬧滾滾。

賴清德表示，雖然這次初選經過許多波折，但他勇敢都面對，因為他是超越個人、派系，愛護民進黨，更加愛台灣，所以他堅定走下去，希望大家能跟他一起打拚，最後關鍵時刻就是要選舉了，勝利是無可取代的價值，應該推出最強的候選人為標準。

賴清德以媒體最新民調表示，只有他才能贏過國民黨的參選人韓國瑜，總統蔡英文輸給韓國瑜，也贏不了韓國瑜，柯文哲守不住台灣，只有賴清德代表民進黨參選總統，才能贏得勝利，才有能力守護台灣，才有能力建設國家。

至於他與總統蔡英文今都在高雄拚場，外界解讀2人是在高雄尬場，賴清德回應並不是這樣，可能是一個巧合，他來到台灣的港都，也是台灣的民主聖地，希望能號召高雄的鄉親、民主運動的前輩，在台灣最關鍵的時刻，大家能支持賴清德，共同守護台灣，捍衛台灣的民主。

賴清德表示，自從他登記參選總統以來，各家民調都證明他是民進黨內實力最強的候選人，如果走入基層了解基層民意的話，事實也是如此反映，根據媒體民調更足以證明，他也能打敗韓國瑜，民進黨內只有他能打敗韓國瑜。

他請大家在最後關鍵時刻，一定要做出重要的決定，要支持實力最強的候選人，勝利是無可取代的價值，如果我們做其他的考量，而犧牲勝利這個至高無上價值的話，那就只有敗選一途，敗選之後會帶來不僅民進黨輸掉政權，也可能會失去台灣的主權與民主，相信不是大家所樂見的。

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