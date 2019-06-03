撇「蔡賴配」賴清德：我對副手已有想法但不能公開

2019-06-03 23:03

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選，「蔡賴配」呼聲不斷。行政院前院長賴清德今接受電視節目專訪表示，「勝利才是最大的價值」，最強的組合是賴清德找一個適當人選當副手，共同打贏這場選戰，這才是最強組合。他對副手人選已有一些想法，但還不能公開。

至於若由賴清德獲得提名，是否可能找總統蔡英文當副手？賴清德說，南非有這樣的例子，「但我不敢這樣要求」，對現任總統還要給予一定的尊敬。他可以承諾，一定會用人為才，找最恰當的人選當副手，好好治理這個國家。

針對為何認為自己最可能打敗國民黨對手？賴清德說，這是一個各種條件綜合性的結果，如果去基層走動深入了解，不管聽到、看到，「我在基層支持度一直都最高」，各種民調也反應這事實，民進黨內他是最可能打敗國民黨的候選人，希望大家站在「贏就是最大的價值」來支持他。

被問到與總統蔡英文最大的差別，賴清德說，他與蔡總統最大的差別，就是這場選舉中，他是可以打敗國民黨候選人的人；若與高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲兩位市長比較，他則更有治理國家的能力。

對於來賓沈富雄詢問，民進黨立委要尋求連任，「但為何小雞沒有足夠數目站在你這邊」，連新潮流系核心的行政院副院長蔡其昌、桃園市長鄭文燦，都站在蔡英文那邊？

賴清德表示，他出來參選，對立委輔選會更有力道、增加更多立委席次，之所以派系支持蔡，是因為他一開始就打定，這是超越派系的選舉。

賴清德也解釋，有立委一開始就站出來支持他，現在是私底下表達對他的支持。他在登記參選前，也收到很多立委希望他無論如何出來參選、出來承擔。總統大選時，他們支持者意見很一致，除了支持立委，也希望民進黨有其他總統人選，「只是公開和私下表明而已」。

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