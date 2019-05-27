賴清德：不斷傳播蔡賴配 對初選精神不好

2019-05-27 12:52

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選，總統蔡英文陣營力促「蔡賴配」。前行政院長賴清德今接受網路節目訪問表示，在初選過程不斷傳播這樣的想法（指蔡賴配）不好，「這有點戰術應用，這樣對整個初選精神不是很好」，大家就很坦蕩的，就走初選選辦法，把它完成，大家共同支持初選結果。

對於網友提問「堅持不要蔡賴配理由？」賴清德表示，他出來參選是希望贏得國人支持，承擔台灣下一階段責任。初選已經進行，民進黨慣例是先選出黨候選人後，再由候選人去選他的副手。在初選過程不斷傳播這樣的想法（指蔡賴配）不好，「這有點戰術應用，這樣對整個初選精神不是很好」，大家就很坦蕩的，就走初選選辦法，把它完成，大家共同支持初選結果。

賴清德說，希望社會多看一些層面，除了輸贏，也要了解，他是不希望在台灣最局勢困頓險峻時，看著台灣一步步邁入險境。他的理念不見得會得到國人多數支持，但這樣的理念和理想應該被尊重。

民進黨明中執會將繼續討論總統初選日程相關事宜，包括24民中執委連署修正民調辦法，包括總統初選民調手機家戶各半，對比式民調納國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲等。

網友提問對於明中執會有無對策？賴清德說，他只能請所有中執委體察社會意見，維持黨制度的完整性，若他們破壞民主制度、失去進步價值，民進黨還剩下什麼，也恐難再獲得國人支持，請中執委要非常謹慎。

賴清德並讚民進黨主席卓榮泰，他非常欽佩卓榮泰，上週三面對中執會，黨主席還是站在黨的立場講話，並沒站在現場多數在講話，道德勇氣了不得。

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