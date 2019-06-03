若韓國瑜當總統 賴清德：粉身碎骨恐是中華民國

2019-06-03 21:47

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對高雄市長韓國瑜6月1日凱道造勢時表示，願為中華民國「粉身碎骨」，行政院前院長賴清德今接受電視節目專訪表示，韓國瑜對國家定位的主張，和韓國瑜的目標背道而馳，如果韓國瑜當選，照韓的主張來做，「恐怕粉身碎骨的不是他，而是中華民國」。

賴清德指出，若台灣或是中華民國會滅亡，其中一種可能就是中國武力侵襲台灣。就他理解，韓國瑜是反對台獨，擔心台灣變成台灣共和國、中華民國就會滅亡。他認為，韓國瑜可能停留在1991年「台獨黨綱」，但民進黨1999年「台灣前途決議文」已提到，台灣已經是主權獨立的國家，名字叫中華民國，若民進黨執政不會另外宣布獨立，台灣前途要由2300萬人決定，可想而知，陳水扁沒有宣布台灣獨立、蔡英文也沒有，若他當選總統，也會遵循「台灣前途決議文」主張，不會有民進黨執政、中華民國就不見的事。

若台灣或中華民國會滅亡，另一個狀況是台灣主動接受統一、和平協議，否則大家都生活在這個地方，這個地方就叫中華民國，沒有粉身碎骨的問題。

被問到賴與蔡總統兩岸主張是否並無差別？未來如何突破兩岸僵局？賴清德指出，中國併吞台灣的企圖不會因為任何人上任有任何改變，就算國民黨當選，作法可能有些不一樣，例如馬英九任內，中國給馬英九也是「口惠實不致」。台灣要想成為什麼樣的國家，再來決定用什麼態度面對中國，如果一直考慮到中國態度為何，再來考慮國家定位，這是本末倒置。

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