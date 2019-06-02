王丹指韓國瑜不是綠也非代表藍 籲台灣人團結抵禦「紅潮」

2019-06-02 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜1日出席凱道韓粉誓師大會，傍晚在夫人李佳芬陪同下現身會場並致詞，表示「2020準備承擔任何重要職務」，台下「紅通通」的韓粉陷入高潮。對此，中國民運人士王丹指出，紅色政治力已在台灣泛濫，呼籲台灣人現在該站在一起共同抵禦紅潮。

為了挺韓國瑜選總統，韓粉們1日穿著紅色上衣前往凱道，活動主持人日前提到，穿上紅衣是為重現當年紅衫軍的氣勢。主辦單位在下午4點22分宣稱現場人數達30萬人，韓國瑜下午5點在李佳芬陪同下進入凱道造勢現場，致詞約半小時，最後他鬆口說，2020準備承擔任何重要職務，「為中華民國不惜粉身碎骨」。

對此，王丹在臉書表示，大家都看到在凱道的紅潮了。其實這是好事，因為這樣的紅潮證實了一件事情：「紅色的政治力量已經在台灣氾濫，不僅對台灣的民主，文明和進步構成威脅，連藍色也會被取代」。韓國瑜代表的，不是民進黨，其實也不是國民黨。

王丹指出，在這樣的危機時刻，任何驚慌和放棄都是不必要的。面對今天這樣的景象，所有希望台灣仍舊是一個民主社會的人，必須放下所有彼此的歧見，必須凝聚起更大的力量，擊退這股歷史的逆流。

王丹呼籲，民進黨的支持者（不管你是英派還是賴派），第三勢力（不管你是時力還是社民黨），公民社會的力量（不管你是左翼還是右翼），以及青年世代（不管你是太陽花世代還是後太陽花世代）不能再大意了，更不能被嚇倒。

王丹強調，「現在，是所有人站在一起，共同抵禦紅潮的時候了。」

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