再戰市長解救高雄？ 陳其邁回應了...

2019-06-01 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今北上參加凱道大會師造勢活動，因此缺席在高雄舉辦的農產活動與反毒博覽會，讓行政院副院長陳其邁暗批韓國瑜「呷碗內、看碗外」。被問到韓參選總統抵定，何時要表態回來再戰市長？陳其邁則強調，他會安守本分做好份內的事。

綜合媒體報導，韓國瑜今北上參加凱道大會師造勢活動，接連缺席在高雄舉辦的「姑山倉庫呷冰總動員」農產活動與「毒健康世代、愛與關懷作伙來」反毒博覽會。兩場活動都出席的陳其邁受訪時，諷刺韓國瑜「不是講好經濟100、政治0分嗎？」也提醒他「要把農民的需要，擺在第一位」。

對於近來頻回高雄，被外界認為是來「布椿」、再次參選市長鋪路，陳其邁則說，高雄是他的家鄉，回來這邊有家的感覺，因為家的好只有家人知道。

有媒體詢問，「韓國瑜表態選總統應該是態勢已定，你何時表態要回來角逐？」對此，陳其邁回應，他這次是以行政院副院長身分來關心全國反毒工作，「做什麼、像什麼」是他的哲學，強調他不會「呷碗內、看碗外，人在其他地方，再想其他事情。」暗批韓當市長卻只想著選總統。

「我想應該是讓高雄好，台灣才會更好，這是我一向的理念。」陳其邁強調，總不能說換一個位置，馬上就火箭一飛衝天要征服宇宙，這個不是他的風格，也不是做事的方式。

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