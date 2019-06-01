韓粉凱道造勢卻擠到台大醫院 病患家屬開砲了

2019-06-01 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜選總統的造勢大會今（1日）下午3點在凱道登場，韓國瑜傍晚則在夫人李佳芬陪同下，出席凱道韓粉誓師大會致詞。但有病患家屬在臉書開砲，韓粉們不去凱道遊行卻擠進台大醫院，讓他們非常不方便。

一名病患家屬在臉書社團「韓國瑜市長罷免連線」發文表示，「遊行就遊行！幹嘛都躲進來台大醫院！大廳被佔滿！席地而坐！便利商店排到死！不知道很多病人及家屬都需要買東西嗎？這麼熱情全都出去外面啦！」不滿韓粉湧入醫院造成病患及家屬的不便。

另有網友無奈指出，「他在台大醫院餐廳吃飯，旁邊都是挺韓部隊，剛剛一度有人起立鼓掌，我以為魚（韓國瑜）來了，結果不是，我想說的是，能不能安靜讓我好好吃飯吧，第一次看到還沒提名沒開始選就在造勢的，有夠瘋...」。

網友見狀也留言批評，「它們去掛號看腦殘的⋯」、「這一群沒水準的人！」、「不知道還以為是在國際大廳看到一堆支那人 一堆不知羞恥的支那人等一下又在那邊大小便」、「你看到這些團體本來就是全台灣最沒水準的團體結合 別期待他們會有水準啊」、「從小沒教養，長大成韓粉！可怕的台灣寄生蟲！」。

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