漢光演習》轟！「灘岸殲敵」射1萬4000發砲彈超震撼

2019-05-30 10:58

〔記者涂鉅旻／屏東報導〕國防部「漢光35號演習」實兵演訓今日進行重頭戲，在屏東滿豐靶場進行「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，模擬敵軍對我國三棲方式襲擊我國潮屏地區後，三軍、陸航部隊藉由榴彈砲、火箭砲、飛彈、機砲等多種武器殲敵。根據軍方統計，今日演訓共發射14000發各式砲彈，震耳欲聾的炮聲陣陣襲來，場面十分震撼。

陸軍第四作戰區將在今日上午8點半，在滿豐、加祿堂、昌隆三處異地同步進行「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」、「聯合反空降作戰」、「聯合反登陸作戰操演」，共出動超過3000名兵力，軍備包括RF-16偵照機、F-16戰機、IDF戰機、CM11戰車、CM33、CM34雲豹甲車、M109A2、M110A2自走砲、雷霆2000多管火箭、AH-1W、AH-64E攻擊直升機，以及濟陽級巡防艦，涵括陸、海、空、航特等部隊。

國軍模擬敵軍從10公里外陸續逼近，先由4架次RF-16低空偵照，隨後出動4架IDF經國號戰機、8架F-16戰機、2艘濟陽級巡防艦、4艘光六飛彈快艇、6輛雷霆2000多管火箭、4架AH-1W、4架AH-64E攻擊直升機等陸續打擊海上靶區，激起陣陣水花。

當敵軍陸續逼近時，6輛搭載迫砲的CM22裝甲車、24輛M109A2、M110A2自走砲車開始向海面射擊，另發射2發標槍飛彈，而14輛CM11戰車、2輛搭載30鏈砲的CM34雲豹裝甲車、搭載40榴彈槍的CM33雲豹甲車也集結於海灘，藉由移動射擊、集火射擊等方式，把敵軍殲滅。視導全場的國防部長嚴德發對演訓十分滿意。

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