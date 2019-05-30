漢光演習》湖口陸空合擊 反制機降

2019-05-30

〔記者黃欣柏、許倬勛／綜合報導〕「漢光三十五號」演習實兵驗證昨進入第三天，總統蔡英文在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明等陪同下，著國軍數位迷彩服前往新竹湖口營區視導「反機降對抗操演」。國軍出動二百餘名官兵與阿帕契直升機等新銳武器，陸空合擊展現精彩攻防，最後由陸軍裝甲五四二旅戰車戰鬥隊主導的防衛軍展現反制敵方機降能力，順利殲滅來犯敵軍。

國軍第三作戰區指出，本次操演採縮短距離演練，由特指部特戰連擔任攻擊軍，模擬敵軍在其空軍掩護下完成機降並成功建立著陸場，我軍裝甲五四二旅則擔任防衛軍，在接獲支援申請後派遣戰車戰鬥隊就戰鬥位置，在砲兵火力與陸航戰鬥隊掩護下進行掃蕩，第一時間殲滅灘頭上的敵軍。

軍方表示，本次操演共計出動官兵二百餘人，並派遣阿帕契直升機、眼鏡蛇直升機、奇奧瓦偵察直升機、黑鷹直升機、勇虎式戰車、雲豹裝甲車、M109A5自走砲車、輕型戰術輪車及拖式飛彈車等九項、三十四件武器參與演練。本次操演在於讓部隊幹部更熟稔指參作業程序，指揮部隊依計畫投入戰鬥，達到磨練幹部戰場管理、提升兵力運用能力及提升兵種協同作戰等效益。

蔡總統昨也前往國軍新竹醫院及桃園總醫院，探視前天因操演受傷的五四二旅十五名官兵。總統除向家屬們致意及致贈慰問金，也囑託國軍盡一切努力，提供最佳醫療照護，讓受傷官兵能得到最好的復原。

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