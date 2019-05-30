漢光演習》灘岸殲敵演訓屏東將登場 陸海空齊秀火力

2019-05-30 06:39

〔記者涂鉅旻／屏東報導〕國防部「漢光35號演習」實兵演訓今日進行第四日操演課目，國防部陸、海、空三軍今清晨齊聚屏東縣滿豐訓場，模擬敵軍對我進行空降突擊、船團登陸襲擊我國潮屏地區，因此國軍藉由空軍戰機、海軍濟陽艦、陸軍火箭彈等，依據「濱海決勝、灘岸殲敵」構想，削弱敵軍後進行反登陸作戰，同時展現灘岸殲敵能量。

根據陸軍第四作戰區將在今日上午8點半，在滿豐、加祿堂、昌隆3處異地同步進行「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」、「聯合反空降作戰」、「聯合反登陸作戰操演」，出動的兵力包括4架次RF-16進行低空偵照，並出動4架IDF經國號戰機、8架F-16戰機、2艘濟陽級巡防艦、4艘光六飛彈快艇、6輛雷霆2000多管火箭等，在海上6到10公里目標靶區進行打擊，並以「由遠到近」原則，持續以火力打擊假想敵。

隨後，軍方預劃出動4架AH-1W、4架AH-64E攻擊直升機、6輛搭載迫砲的CM22裝甲車、24輛M109A2、M110A2自走砲車進行反舟泊射擊，另透過2發標槍飛彈、狙擊槍部隊、14輛CM11戰車、2輛搭載30鏈砲的CM34雲豹裝甲車進行灘岸火殲。搭載40榴彈槍的CM33雲豹甲車也將投入作戰。當敵軍持續迫近，官兵將持續藉由步槍、機槍攻擊敵方。

軍方在實地演訓前，已實施三次預演，值得注意的是，這也是CM34雲豹裝甲車首度在國軍公開演訓中亮相，軍方表示，CM34雲豹裝甲車的射程達2000公尺，比現行的40榴彈槍車型火力和防護力更遠，更能有效提升整體作戰能力。

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