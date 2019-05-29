高鐵特區土地標不掉 苗縣府年繳7千萬利息

2019-05-29 21:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府財政處在高鐵苗栗特定區內的10公頃產專區，歷經5年、28次流標，加上區內所屬18筆住宅區土地，也脫標疲乏，縣府每年得繳交7000多萬元的貸款利息；另，緊鄰高鐵區的苗栗縣衛生醫療健康園區招商也流標2次。縣議員林寶珠、湯維岳、余文忠於今天總質詢，都盼縣府加把勁，不要任憑高鐵特區空蕩蕩、縣內醫療吊車尾。

縣府秘書長陳斌山受訪表示，高鐵區內土地長期無法標出，與原遠雄醫療健康園區計畫終止及後龍科技園區推動不成，有密切牽連；土地交易要活絡，先得有需求，縣府原預計遠雄、後龍科，可帶來就業、商業、就醫等人口，可惜事與願違。縣府仍會持續努力招標。

林寶珠指出，縣府貸款30億元，於高鐵區內開發3塊計10公頃的產專區，從2014年5月起到去年底，已流標28次，但縣府於2015年爆發財政危機後，再貸卅億元，由財政處開發基金向地政處購買抵價地。

林寶珠說，產專區等同用60億元開發，縣府每年須繳7千多萬元銀行利息，如此成本反映在產專區標售地價每坪22萬元上，相較區內其他土地交易實價每坪約12萬元，當然標售不出。

陳斌山說明，縣府會再貸款跟自己買地，是為了解決當時迫在眉睫財政缺口，已別無他法；產專區因容積率等較區內一般商業、住宅區土地高，所以底價高。財政處長蔡佳慧說，以區內所屬18筆住宅區土地而言，平均約15萬元，但面積方正；待土地都順利標出，能將貸款清償。

另，林寶珠、余文忠、湯維岳也關心緊鄰高鐵區的衛生醫療健康園區招商案。林指出，苗栗縣醫療品質，為非六都倒數第2名，要求要有急重症的教學醫院進駐；余也說，招商案用地緊鄰高鐵站，若能促成，將是全台唯一「出高鐵站就能看病」的縣市，也能帶動高鐵區發展。

縣府衛生局長張蕊仙表示，當初委託規劃公司須5次公告招商，5月初已辦理第3次公告招商，衛生局會盡量媒合有潛力的醫院進駐，朝設置醫學中心的目標不變。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法