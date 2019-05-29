真的？黃光芹表「同情」：韓國瑜因恐懼產生幻覺

2019-05-29 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹槓上高雄市長韓國瑜，二人透過網路、媒體頻頻交鋒。今（29）日黃光芹又在臉書舉出近期發生的3件事，表示韓國瑜已經因為恐懼產生幻覺，「不由得有些同情他了」。

黃光芹今日在臉書以「想像的暴力，比暴力更可怕」為題發文。她指出，有一位官員與韓國瑜開會，發現手機必須被沒收，驚訝得說不出話來，而她這幾天冷眼旁觀，也觀察到韓國瑜因為恐懼而衍生出想像的暴力。

黃光芹表示，韓國瑜胡謅出個沒頭、沒尾、沒證據的前朝「打韓小組」，「他難道不知道，打韓何需編隊？網路上都是」。黃光芹質疑，如果懷疑前朝，又何必用前朝的副市長楊明洲做秘書長？

黃光芹接著指出，韓國瑜在近日「新莊王小姐」事件後，立刻掰出個台灣版水門案，舊案新炒，從懷疑、送辦，到今天鵝毛變成鵝，說有人對他監聽搞小動作。「我看他因為恐懼已產生幻覺，不由得有些同情他了」。

黃光芹表示，令人意想不到的是，正常人都不會去理會「韓冰不是他和太太親生」這樣笨拙又唬爛的操作，但韓不一樣，氣急敗壞，好生入戲。黃光芹無奈表示，真不知該說什麼了！黃光芹最後嘆氣，往好處看，有些事，就像出麻疹一樣，過了就過了，何必嚇成這樣？「德性，唉」！

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