楊秋興砲轟恩將仇報 韓國瑜：大家還是好朋友

2019-05-24 11:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前高雄縣長楊秋興昨證實資深媒體人黃光芹的爆料，批韓國瑜「完全不幫我講一些話，很不厚道」，對此，韓國瑜今天早上回應說：「大家還是好朋友」。

楊秋興昨受訪時說，當初是韓國瑜找上他，希望他擔任「副市長兼秘書長」，他還興趣不高，最後卻成了他要「求官」？自己委屈了6個月，卻被恩將仇報。楊秋興還罵說，聽到很多人罵韓國瑜忘恩負義、無情無義，「但對我來講，他是恩將仇報。」

對此，韓國瑜今早受訪時回應說，我們徵詢過很多在中國有創業的台商，楊秋興老縣長他很關注這塊，希望能夠服務廣大的台商。

韓國瑜說，很多台商現在想要回高雄投資，也有很多高雄子弟，「楊縣長」可以擔任很大功能，「所以他擔任兩岸小組副召集人，我們有交換過意見，他對這個工作興趣很高」。這個領域內他能續幫助台，幫高雄招商引資。

媒體追問說，「可是楊秋興說你沒有替他說話？」韓國瑜仍回說，「其實這些事情，在我跟他談完之後，他主動說希望接兩岸小組，前面這些大家溝通、大家所談的內容，我們重新討論，他特別對兩岸這塊有興趣，至於之前的我就不再表述了。」

韓國瑜強調，「我覺得和楊秋興縣長大家還是好朋友，而且都在高雄，有什麼意見隨時可以來找我」，尤其現在台商惶惶不安，楊秋興可以有很大發揮，市府還是感謝他。

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